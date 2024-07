Franco Calderón: Si no llega Aránguiz ahora, creo que se dará en un futuro

En la previa del partido de vuelta entre Universidad de Chile y Everton por la Copa Chile, el zaguero de Universidad de Chile Franco Calderón habló sobre el presente del club, su preparación para este domingo y cómo apuntan a salir campeones esta temporada.

El jugador argentino respondió las dudas de la prensa sobre la falta de contrataciones para la segunda rueda, haciendo énfasis en que el grupo está unido y recibirán con los brazos abiertos a quien llegue.

"Todos los años son distintos, creo que estamos muy bien como grupo, si llega alguien será para sumar y recibirá nuestro respaldo, pero tenemos un gran grupo", afirmó.

"La posibilidad de que llegue Charles Aranguiz a la U sería buenisimo, si no ocurre ahora creo que se dará en un futuro", agregó.

A su vez, también abordó las falencias que se vieron durante los primeros minutos en su primer enfrentamiento ante Everton en la Copa Chile: "Tenemos que entrar mucho más concentrados a los partidos para no caer en errores, pero fuera de eso las cosas las tenemos claras".

Calderón, quien arribó durante este año al conjunto azul, comparó su experiencia en el fútbol chileno con el modo de juego en Argentina, la cual en un principio se presentó compleja.

"Me costó un poco adaptarme, es bastante distinto al argentino, es un poco más con pelota, pero cada vez me siento mejor y hoy está un poco más dado".

Por último, el zaguero afirmó que el objetivo del plantel es siempre apuntar a lo más alto: "Nosotros apuntamos a ganar el torneo, queremos jugar Libertadores y salir campeones. Iremos paso a paso, todavía quedan 15 fechas, pero estamos para dar pelea hasta el último", concluyó.