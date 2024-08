Guerrero valoró el retorno de Aránguiz: Es un privilegio y debemos aprovecharlo

El delantero de Universidad de Chile Maximiliano Guerrero valoró el aporte que ha significado el retorno de Charles Aránguiz a la escuadra estudiantil, y aseguró que el equipo ha ido creciendo con el aporte del mediocampista.

"Tener a Charles es un privilegio y tenemos que aprovecharlo al máximo. Está en un muy buen punto físico. Nos aporta experiencia y calidad de pases. Estoy muy feliz que esté con nosotros", dijo el puntero en conferencia de prensa.

El futbolista también tuvo palabras para Nicolás Guerra, quien pese a que fue sondeado por otros clubes, finalmente se mantuvo en el cuadro azul.

"El 'Nico' siempre ha estado con las ganas de quedarse en la U. Siempre se entrena de buena forma. Lo veo contento y muy feliz de estar aquí con nosotros. Feliz si le toca jugar, creo que lo aprovecharía al máximo", expresó Guerrero, quien también se mostró feliz por el nivel de su compañero de ataque, Cristián Palacios.

"Obviamente muy contento por el Chorri que ha estado convirtiendo muchos goles. Es muy importante para nosotros tenerlo en cancha. Si bien salió un poco tocado, eso lo irán manejando los médicos", dijo antes de hablar del próximo rival de los universitarios.

"Nosotros debemos estar con la mente puesta en nosotros. Sabemos que ellos vendrán a jugarse la vida porque son puntos muy importantes para ellos", comentó en relación al elenco loíno, que lucha por salir de los últimos puestos de la tabla.

Respecto a su nivel personal, el futbolista comentó que "ha sido un año bastante intenso. Me ha tocado estar en la selección. Lo he ido tomando con mucha calma, obviamente uno está preparado para jugar en cualquier momento. Me he mantenido muy bien físicamente".