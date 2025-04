Gustavo Alvarez consideró dos puntos perdidos en Venezuela: "Vinimos a ganar"

Gustavo Alvarez, entrenador de Universidad de Chile, lamentó el empate 1-1 ante Carabobo en Venezuela por la Copa Libertadores, pues el objetivo azul era obtener el triunfo y seguir con cosecha perfecta en el torneo.

"Vinimos a ganar. Siempre nuestra ambición es sacar los tres puntos. Siempre que se empata hay dos puntos perdidos", dijo en conferencia de prensa.

"Por la institución que representamos, tenemos la obligación de imponer la idea sobre el rival y ganar en todas las canchas. Eso es, fue y será así", remarcó.

"El partido tuvo distintas variables. Si analizo el funcionamiento en el trámite antes que el resultado, empezamos con un dominio del balón y del terreno, con algunas aproximaciones peligrosas", repasó.

"Vino la jugada del penal y a partir de ahí el partido se empareja; pasa levemente a ser de Carabobo. Después se equilibra el resultado y decido mantener el sistema, pero poner características más ofensivas y explosivas para encontrar frescura y sorpresa que estábamos al debe", explicó sobre sus cambios.

"Si me preguntan si el segundo tiempo fue tal como lo pensé; no. Insinuamos, pero no pudimos vulnerar al rival y se hizo un partido cerrado, con cierto ida y vuelta, pero sin llegadas claras", agregó.

Alvarez indicó que "fue el partido que esperaba desde el planteo del rival: Muy ordenado, con buena técnica en mediocampo y la intención de salir rápido de contraataque. Ese es el partido que esperábamos, que entrenamos y que fue".

"Nos faltó esa claridad para meter un pase de gol, el centro preciso, el remate de media distancia o la gambeta necesaria para ser más profundos y tener la opción de haber ganado", admitió el DT azul.

"¿Qué les pedí a los jugadores después del primer gol? Nada, porque este es un plantel muy maduro, solo tranquilidad. No hay que salirse del plan ni desesperarse. Hay que confiar en nuestras convicciones y el plantel sabe que siempre se respeta la idea, que es lo que nos trajo hasta aquí", complementó.

Además, Alvarez descartó que el estado de la cancha haya afectado a su escuadra: "La lluvia solamente demoró el partido. Hizo la cancha un tanto más rápida, pero en favor de la velocidad del juego y no en desmedro del fútbol".

Tras la igualdad, que de todas maneras mantendrá al equipo como líder del Grupo A, la U tendrá que enfocarse en enfrentar por la Liga de Primera a Palestino este domingo 27 de abril (15:00 horas) y el clásico ante Universidad Católica el sábado 3 de mayo (17:30).