Gustavo Alvarez: Hay que mejorar el juego si tenemos aspiraciones mayores

El argentino Gustavo Alvarez, entrenador de Universidad de Chile, se presentó con amargura a la conferencia de prensa tras la igualdad sin goles entre su equipo y Ñublense, donde se refirió a la posición expectante en el liderato de la tabla de posiciones.

"Fue empate. Hablar de merecimientos no soluciona nada. Pese a ser punteros hay que mejorar el juego si tenemos aspiraciones mayores. Cambiamos el sistema agregando características más técnicas, pero no alcanzó para ganar", comenzó mencionando.

Tras esto, explicó que: "Los puntos que hacen los demás no me preocupa. Me preocupa el rendimiento de mi equipo, ya que este es el primer partido que no hacemos goles. Estar en la parte alta es un privilegio y no es fácil".

"Todos los encuentros fueron distintos, hay una constante en la que deberíamos sacar más puntos de local. Esta historia la viví el año pasado. Desde mi llegada a Chile he convivido con la punta y no me pesa, ya que no magnifico victorias y tampoco soy pesimista en derrotas y empates", complementó.

Finalmente, puntualizó que: "Estoy pensando en el partido con Everton y después de quince fechas analizaré uno por uno a los jugadores si hay necesidad para traer incorporaciones. No me adelantaré. La planificación no la cambia el resultado de un partido, sino el rendimiento".