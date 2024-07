Gustavo Alvarez sobre el mercado de pases: Estoy muy tranquilo

El entrenador de Universidad de Chile, Gustavo Alvarez, se mostró "muy tranquilo" en relación al mercado de pases invernal, en que solo han sumado un refuerzo, al lateral izquierdo Antonio Díaz.

"Siempre estuve muy tranquilo, sabiendo que los tiempos deportivos a veces no son los tiempos del mercado. Cuando uno arma un plantel, al principio de temporada, tampoco tiene a los jugadores en el momento que quiere. Lo que me deja muy tranquilo es la confianza que tengo del presidente y del gerente del club", declaró este viernes.

En ese sentido, aclaró que para sumar a tres nombres "la luz verde estuvo desde el primer día, nos juntamos después de la fecha 15, hicimos un análisis del equipo, el rendimiento individual y los tres puestos en los que era conveniente incorporar jugadores. Estuvimos de acuerdo, lo podemos llamar luz verde, y a partir de ahí vimos nombres propios, que se tienen que adaptar a características y al presupuesto del club".

"Tenemos un cupo concretado y estamos en búsqueda de los otros dos, en eso el club trabaja día a día", complementó.

Alvarez también dedicó dichos al choque contra Audax Italiano, en que no contará con Cristóbal Muñoz, Fabián Hormazábal ni Maximiliano Guerrero: "Eso se soluciona en el armado del plantel, teniendo a dos jugadores por puesto que lo puedan hacer de buena forma, y entrenando a todos por igual".

"Si queremos ser el mejor en la tabla, tenemos que ser el mejor en funcionamiento, es la forma más justa desde lo competitivo, a fin de año el primero va a ser el mejor y la realidad marca que no somos el mejor equipo, tenemos que trabajar para mejorar el nivel de juego", advirtió.

Sobre el jugador Marcelo Morales, reflexionó ante los medios: "Recuerden en qué partido fue el que más destacó -con Cobreloa-. Esa semana dije que el análisis era certero, pero no hay que confundirlo porque son jóvenes. Que sea seleccionable me parece una exageración, porque para mí un jugador de selección no juega un partido así, sino que una temporada o dos. Entonces, no te confundas, el camino es el crecimiento".

En lo relacionado con Lucas Assadi, insistió en que "es un jugador en formación. Es un jugador que se tiene que completar. Está mejorando mucho su prestación física, la información que tenemos después de los partidos en cuanto a los esfuerzos, metros recorridos e intensidades, lucas las eleva semana a semana, lo hace un jugador más competitivo. Debe tener más continuidad sus participaciones en el equipo, en lo defensivo está trabajando mucho, trabajamos para que se imponga en los duelos".

Para cerrar, dijo que Nicolás Guerra y Emmanuel Ojeda "son jugadores de club que necesitan minutos. se entrenan a la par del plantel, están para empezar un ciclo en otro club, mientras la ventan está abierta, calculo que sus agentes y el club trabajan para conseguir clubes de destino".