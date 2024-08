Ignacio Vásquez: Haciendo las cosas bien vamos a ser campeones

Ignacio Vásquez, joven mediocampista de Universidad de Chile, habló en conferencia de prensa en la previa del duelo con Unión Española y repasó la pelea por el liderato, además de su positiva aparición en el primer equipo del club azul.

"Estamos muy bien, tenemos un plantel muy amplio y el que juegue lo va a hacer de la mejor forma. Nos preocupamos de nosotros. Haciendo las cosas bien vamos a conseguir ser campeón. Hay que ir partido a partido, tranquilos, y no preocupándonos de nadie más que nosotros", dijo Vásquez, de 18 años.

"Gustavo Alvarez desde un comienzo me dio la confianza de hacer lo que me gusta, que es ir hacia adelante y encarar. Eso nunca me lo quitó y fue muy importante para mí. Tengo también el respaldo de mis compañeros", sumó.

"Soy autocrítico y creo que aún me faltan muchas cosas por mejorar, eso me lo van a ir dando los partidos y entrenamientos. Se viene el Mundial sub 20, con un foco importante al ser en nuestro país. Es un sueño para todos los jugadores estar, ojalá se pueda dar", añadió con miras a La Roja.

Estreno goleador de Ignacio Vásquez

Sobre su primer gol, ante Cobreloa, señaló que "siempre quise jugar en el Nacional y nunca pensé hacerlo tan chico. Con mi familia hablamos de tranquilidad. No por hacer un gol ni por jugar bien un partido hice lo que tenía que hacer. Paso a paso vamos a ir mejorando, teniendo los pies en la tierra".

"Siempre trato de aportar al equipo. Me gusta encarar, pero todavía tengo muchas cosas que mejorar. Ahora estoy tranquilo, con ganas de seguir mejorando, partido a partido, entrenamiento a entrenamiento", expresó el joven futbolista de 18 años.

Respecto a su arribo desde Cobresal para esta temporada, repasó que "en la U encontré un proyecto deportivo bueno, fue el que más me gustó. Llegué y tuve un paso por el fútbol formativo, lo que me ayudó mucho. Después subí al primer equipo y entrené un semestre, lo que me sirvió para crecer".

"En la U hay grandes jugadores en mi puesto y eso también me ayuda a crecer. Aránguiz y Marcelo Díaz son unos grandes referentes, en la U y a nivel nacional; son personas increíbles, los admiro a los dos. Siempre voy a agradecer los consejos que me den", contó.

Universidad de Chile inició su concentración para enfrentar a Unión Española este martes 27 de agosto a las 18:00 horas. Podrás seguir el duelo por Cooperativa.cl y Cooperativa Deportes.