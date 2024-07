Ignacio Vásquez: Siempre he dicho que me queda mucho por aprender

El joven delantero de Universidad de Chile Ignacio Vásquez comentó su incursión en el primer equipo del elenco azul, y aseguró que está contento por cómo se ha dado todo, aunque está consciente de que debe mucho que mejorar.

"Estoy contento por todo lo que se está dando. Siempre he dicho que me queda mucho por mejorar, por aprender, y mis compañeros y el profe me han ayudado mucho a seguir creciendo, y ojalá seguir teniendo protagonismo", dijo a las redes sociales del club.

"Hay compañeros que los veía por la tele, y es lindo que te elogien, pero sé que debo mejorar mucho", añadió.

De cara a lo que viene en Copa Chile, Vásquez comentó que "Everton es un rival muy fuerte. Hizo un buen primer tiempo, después le expulsaron uno y pudimos dominar el partido, pero vamos a salir a ganar para quedarnos con la llave porque es muy importante de cara a lo que viene en el segundo semestre".

"El objetivo es ganar, ser campeones, clasificar a copas internacionales, ese siempre será el objetivo en la U, y el personal es tener mayor protagonismo en el plantel. Tengo las condiciones, pero sé que debo mejorar mucho", finalizó.