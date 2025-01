Johnny Herrera criticó a Clark por Vargas: Iba Mosa y lo convencía

El exarquero de Universidad de Chile Johnny Herrera criticó a la dirigencia de Azul Azul por no fichar a Eduardo Vargas luego de que el goleador fuera presentado como flamante refuerzo de Nacional de Montevideo.

En su rol de comentarista, el otrora capitán azul expresó que "de pronto no lo quería el técnico o la dirigencia, pero va por menos lucas de las que le ofrecieron en Brasil"

"Entiendo que no llega porque la U no logró convencerlo y porque no se hizo una oferta formal... No pasó más allá de sólo contactos medios ambiguos", añadió.

"Si no hiciste nada concreto, porque llegó una parte que sí mostró interés o si la U mostraba el interés que mostró con (Octavio) Rivero, yo creo que hoy estaría en la U... ¡Se gestionó de muy mala manera!", expresó.

"Iba (Aníbal) Mosa y lo convencía al otro día", remató en relación a lo que ha hecho el mandamás de Colo Colo en materia de refuerzos.

Luego fue más allá: "Los jugadores que han traído, que son todos de Huachipato y (Gustavo) Álvarez los conoce, es más gestión del técnico que de la dirigencia. Vienen porque se van a encontrar con un entrenador correcto, decente y que juega bien", dijo.