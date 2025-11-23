La formación de la U para su crucial visita a O'Higgins en El Teniente
Publicado:
Fotos Destacadas
Zampedri y Bello lideraron la vuelta a los triunfos de la UC en el Claro Arena frente a Palestino
El Team Chile desfiló en la ceremonia inaugural de los Juegos Bolivarianos
Más de 300 garzones corrieron por el barrio Bellavista en tradicional carrera
Fotos Recientes
La valiosa celebración de Max Verstappen en el Gran Premio de Las Vegas
La formación de Colo Colo para recibir a Unión La Calera en el Monumental
La formación de la U para su crucial visita a O'Higgins en El Teniente
Este domingo 23 de noviembre, Universidad de Chile visitará a O'Higgins en el Estadio El Teniente a las 18:00 horas. Esta será la probable formación de los azules para medirse ante el "Capo de Provincia".
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados