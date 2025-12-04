Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

La U fue el sexto equipo que más dinero sumó en Copa Sudamericana

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El elenco azul superó los dos y medio millones de dólares.

La U fue el sexto equipo que más dinero sumó en Copa Sudamericana
Conmebol, a través de su cuenta en Instagram dedicada a la Copa Sudamericana, oficializó los 20 equipos que más recaudaron en el torneo internacional y Universidad de Chile se ubicó sexto.

El elenco azul, que fue semifinalista tras quedar fuera de la fase de grupos de Copa Libertadores, recibió un premio de 2,6 millones de dólares, terminando por detrás de Lanús, Atlético Mineiro, Once Caldas, Fluminense e Independiente del Valle.

En el listado aparece también Palestino, cuadro que sumó un millón 935 mil dólares.

Revisa acá los premios

