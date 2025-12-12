Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

La U inició contactos con Ariel Holan como opción para ser su nuevo DT

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

El exUniversidad Católica se sumó a las opciones al ser del gusto de la dirigencia.

La U inició contactos con Ariel Holan como opción para ser su nuevo DT
Universidad de Chile dio un sorpresivo paso en la búsqueda del reemplazante de Gustavo Alvarez, pues apuntó e incluso inició contactos con el técnico trasandino Ariel Holan.

Como informamos en Cooperativa Deportes, en Azul Azul levantaron el teléfono para conversar con el exUniversidad Católica y reciente campeón de la liga argentina con Rosario Central.

Holan entra en el perfil de DT que maneja la dirigencia para comandar a la U y le consultaron sobre su situación luego de haber acordado su salida del conjunto rosarino.

De esta manera, Holan se sumó a Renato Paiva y Martín Anselmi dentro de las cartas favoritas para tomar la posta de un Alvarez que aún negocia el mecanismo para poner fin anticipado a su contrato, que está vigente hasta diciembre de 2026.

Paiva sigue como la primera opción de la U, pero la gran diferencia económica respecto al mercado brasileño es el gran entuerto de aquella tratativa.

