La U superó a Colo Colo tras firmar millonaria renovación con importante sponsor

Universidad de Chile no solo saca cuentas alegres en el ámbito deportivo con su lucha por el título local y competencia en Copa Sudamericana, ya que selló una gran renovación con su principal auspiciador.

Según lo publicado por La Tercera, el cuadro azul extendió su vínculo con la firma Adidas hasta diciembre de 2030 por 23 millones de dólares (unos 22.115 millones de pesos al cambio actual), transformándose en el mayor contrato de la historia del club.

La extensión con "la marca de las tres tiras" prácticamente duplicó los montos establecidos en el contrato anterior (2,4 millones de dólares al año), cerrado en 2021 y que terminaba en diciembre.

Además de mantenerse ligado al sponsor técnico que viste al equipo desde 1999, la U superó a Colo Colo en el ingreso por temporada que recibe desde el fabricante alemán.

El conjunto estudiantil percibirá 4,6 millones de dólares cada año, a diferencia de los 4,5 que obtienen los albos desde 2024, cuando firmaron con Adidas hasta 2032 a cambio de 36 millones.