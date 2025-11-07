Leandro Fernández y el duelo con Limache: No hay margen de error en esta recta final

Leandro Fernández, delantero de Universidad de Chile, palpitó en conferencia de prensa lo que será el partido contra Deportes Limache este fin de semana por la fecha 27 y destacó lo crucial que es no ceder puntos sobre el cierre de la Liga de Primera.

En primer lugar, el delantero volvió a valorar su gol en el triunfo ante Everton, pues "costó volver a agarrar ritmo. Tenía muchas ganas de entrar, el fin de semana me tocó y estoy contento por volver a convertir, por volver a sentirme bien y por ayudar al equipo".

Respecto a la temporada, señaló que "el balance es positivo hasta el día de hoy. Nos hubiese gustado estar peleando por el campeonato, pero Coquimbo hizo un gran trabajo y aprovecho para felicitarlo".

"Nosotros hoy en día estamos peleando para un 'Chile 2', que es el objetivo que nos queda. Nos hubiese gustado ir a Paraguay (final de Copa Sudamericana), pero bueno, las cosas no se dieron. Tenemos que levantar la cabeza, que hicimos un gran año. Hay que tratar de estos cuatro partidos sacar la mayor cantidad de puntos para poder aspirar a otra cosa", sumó.

En esa línea señaló que "no hay margen de error para esta recta final que queda" y que ante Limache "hay que tratar de buscar las mejores situaciones que tengamos de convertir para poder no sufrir con estos equipos que que te esperan un poco más, te contragolpean y a veces te lastiman con eso; y después te cuesta entrarle".

Fernández rememoró la derrota ante los "tomateros" en Quillota por la primera rueda y destacó que "ese partido fue atípico porque una cancha sintética, un rival duro, es un equipo duro. Todos los equipos esta recta final se juegan algo y va a ser un gran rival".

Al delantero azul también se le consultó sobre el DT Gustavo Alvarez: "Desde que llegó ha dejado su marca, tanto en el plantel como en la institución. Es un gran entrenador. Tuvimos grandes desafíos, pasamos cosas buenas y malas y hoy nos encontramos en una recta final de torneo que por ahí no queríamos, pero tenemos que tratar de terminar de la mejor manera".

"Creo que todos a fin de año vamos a hacer un balance; no solo nosotros, sino la institución, qué es lo que quiere para el año que viene, lo que busca, evaluar la disposición de los jugadores", expuso.

"Lea" reiteró su deseo de seguir en la U: "Yo tengo contrato, soy muy feliz acá, mi familia también, así que dependerá mucho más de lo que quiera la dirigencia para el año que viene, qué objetivo buscarán".

El choque de la U y Limache se jugará este domingo 9 de noviembre a las 17:30 horas (20:30 GMT) en el Estadio Santa Laura.