"Los de Abajo" criticó a Azul Azul por negarse al Banderazo: "La U es grande por su gente, no por sus dirigentes"

Por medio de sus cuentas en redes sociales, la barra "Los de Abajo" mostró su rechazo a la decisión de Azul Azul de negar la realización de un "banderazo" para animar al equipo de cara a la ida contra Lanús en semifinales de Copa Sudamericana.

Como informamos en Cooperativa Deportes, pese a no tener una decisión tomada, la dirigencia de Universidad de Chile solicitó realizar su último entrenamiento en el Estadio Santa Laura para recibir a los hinchas.

Sin embargo, finalmente la concesionaria optó por mantener la práctica del miércoles en la interna del Centro Deportivo Azul, para ahorrarse la logística de trasladar el entrenamiento a Plaza Chacabuco y la coordinación con Unión Española.

La barra señaló que "todas las gestiones estaban avanzadas y coordinadas con los distintos encargados, cumpliendo con las condiciones necesarias para un evento seguro, ordenado y en un recinto privado".

La agrupación de hinchas expuso que "de manera arbitraria y sin ninguna justificación válida, Azul Azul, decidió negar la realización del 'banderazo', echando por tierra semanas de trabajo y diálogo.

"Queremos dejarlo claro: esta vez no fue decisión de la Delegación Presidencial ni de la Municipalidad, sino una determinación exclusiva de Azul Azul", agregaron.

"Resulta incomprensible que, mientras el equipo necesita del aliento de su gente, la ANFP nos boicotee y la propia concesionaria le cierre las puertas al pueblo azul", finalizó la barra, bajo la consigna: "La U es grande por su gente, no por sus dirigentes".

Más allá del conflicto entre dirigencia y barristas, el plantel de Universidad de Chile tendrá que mantener el foco en preparar de la mejor manera el duelo con Lanús en el Estadio Nacional, este jueves 23 de octubre a las 19:00 horas (22:00 GMT).