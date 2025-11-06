Lucas Assadi quedó descartado en la U para el cierre de la Liga de Primera

Universidad de Chile recibió malas noticias en la recta final de la Liga de Primera 2025 y su lucha por acceder a la Copa Libertadores, pues el volante Lucas Assadi será baja para los últimos partidos del torneo.

Como informamos en Cooperativa Deportes PM, el "10" no volverá a tener acción este año debido a la lesión musculotendinosa de isquiotibiales que sufrió ante Universidad Católica, y cuya recuperación se extenderá por ocho semanas.

Así, Gustavo Alvarez perdió definitivamente una pieza importante para las últimas dos jornadas del campeonato, ante Coquimbo Unido y Deportes Iquique.

Cabe recordar que Assadi ya estaba suspendido para el pasado choque con Everton y los venideros duelos de la U ante Deportes Limache y O'Higgins.

Por otra parte, Fabián Hormazábal es duda para enfrentar a Deportes Limache este domingo 9 de noviembre a las 17:30 horas. En el Centro Deportivo Azul esperan más exámenes para determinar su estado luego de haber salido con molestias físicas en el último partido.

En tanto, Marcelo Díaz sufre una pequeña dolencia en el aductor de la pierna derecha, pero que en primera instancia no le supone impedimento alguno para jugar este fin de semana.