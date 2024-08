Marcelo Díaz: Con la edad que tengo, no me voy a arriesgar si me tengo que cuidar

El volante Marcelo Díaz, de Universidad de Chile, realizó el lanzamiento de su marca de vino "EmeDe 21" y habló con los medios de comunicación sobre las molestias físicas que obligaron su salida en el último partido contra Cobreloa.

"Vamos a analizar con el área médica y el entrenador qué va ser lo mejor, y ver cómo me voy sintiendo en las siguientes horas; es muy pronto y ya veremos", señaló.

"Me siento bien, muy cómodo y bastante tranquilo. No he sentido dolor, afortunadamente no sentí nada fuerte y salí por precaución. Ya tengo mi edad, cuando el cuerpo me manda un aviso salgo y pido cambio, esta vez no fue la excepción. Espero estar a disposición el fin de semana", indicó.

"La cabeza está en jugar y estar siempre al cien por ciento. Con la edad que tengo, no me voy a privar de estar en la cancha, pero tampoco me voy a privar (o arriesgar) si me tengo que cuidar. Soy bastante consciente de quién soy", agregó.

"Chelo" también destacó que "lo importante es que tenemos un gran grupo. Si no estoy yo, estará otro compañero que lo hará de igual forma y aún mejor".

"Ya tengo mi edad también, y entreno todos los días, me preparo muy bien. Lo mismo pasa con Charles Aránguiz. Somos personas que conocemos bien nuestros cuerpos, sabemos cómo jugar y desarrollarnos, cómo descansar. Eso hace que tu carrera sea más larga. (Jugar) no es tapabocas para nadie. Simplemente, seguir demostrando lo que realmente valemos".

Respecto a la lucha por el título, Díaz expresó: Nosotros nos preocupamos solamente de la U. Cuando llegué, dije que lo más importante es la U y que no me importan los jugadores rivales ni los árbitros, respetando a todos. Lo nuestro es hacer nuestro trabajo y competir de muy buena forma; así ha resultado. Como dice nuestro entrenador (Gustavo Alvarez), el primer rival somos nosotros mismos y es una dura lucha".

El mediocampista también tuvo palabras por el retiro de Claudio Bravo: "Me alegro mucho que todos se hagan parte y que la gente lo reconozca. Ha hecho una carrera increíble y fue nuestro capitán muchos años. Creo que todos estábamos sorprendidos con el anuncio, esperábamos verlo algún tiempo más jugando".

Los azules visitarán a Coquimbo Unido este sábado 31 de agosto a las 15:00 horas por la fecha 23 del Campeonato Nacional.