Marcelo Morales mantuvo la incertidumbre sobre su continuidad en la U

El lateral de Universidad de Chile Marcelo Morales mantuvo la cuota de suspenso sobre su permanencia en el club estudiantil, durante la entrega de premios Gala Crack, organizada por TNT Sports.

El jugador recibió el galardón al mejor entrenador que obtuvo Gustavo Alvarez y destacó su relación con el argentino.

"El profe me ayudó bastante, me dio mucha confianza, me ayudó en la zona defensiva y en el ataque y la confianza que te tiene que dar el técnico para estar en la cancha", señaló.

Luego, apuntó que "esperemos que nos sigamos viendo" para dejar la duda sobre su futuro.

Morales ha negociado sin éxito la extensión de su contrato con la U.