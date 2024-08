Michael Clark en presentación de Aránguiz: Estamos cumpliendo un anhelo de todo el fútbol chileno

Michael Clark, presidente de Azul Azul, concesionaria que rige los destinos de Universidad de Chile, expresó en la presentación de Charles Aránguiz su satisfacción por concretar el retorno del mediocampista luego de su paso por Bayer Leverkusen e Inter de Porto Alegre.

"Estamos contentos, felices, porque estamos cumpliendo un anhelo del club, de toda nuestra hinchada y el anhelo de todo el fútbol chileno. Estamos contentos por tener sentado hoy a Charles, quien vuelve a la U, a su casa, una muestra de un trabajo profesional bien llevado y quiero reconocer la labor de Manuel Mayo, que fue fundamental para que se pudiera dar", dijo el dirigente en conferencia de prensa.

"Tenemos acá a Charles, una de las figuras más importantes de la U en el último tiempo junto a Marcelo Díaz y muchos otros. Como saben Charles fue pieza clave en cinco títulos con la U, multicampeón con el equipo, entre ellos el logro más importante, que fue la consecución de la Copa Sudamericana del 2011", añadió antes de dirigirse al futbolista bicampeón de América.

"Charles, estamos felices que estés acá, esta es la U, es tu casa, lo que más me llena de admiración y orgullo es que creo que esto no es un logro solo del club y la hinchada, sino que también tuyo, y costó, pero finalmente estás acá, que es lo más importante, bienvenido a la U, a tu casa y estoy seguro que será el inicio de una muy linda etapa", expresó.

En tanto, el gerente deportivo del club, Manuel Mayo apuntó en la misma línea que el dirigente y comentó que "estamos contentos que Charles esté acá, habíamos dicho que la U es su casa, que íbamos a estar con los brazos abiertos recibiéndolo. Por suerte fue luego y no tuvimos que esperar mucho".

"Estamos contentos porque Charles representa mucho al hincha, es humilde, trabajador, valiente, puso mucho de su parte para venir, quiero agradecerle eso, lo que empujó y lo que dejó por venir acá, quería volver a su casa, lo he visto estos días acá, lo veo contento, feliz, se nota todo lo que quería estar acá y me pone contento, igual que a todos los que trabajamos en el club. Me sumo a los agradecimientos de presidente y ojalá sea una linda etapa en el club".