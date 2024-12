Octavio Rivero: Es un orgullo que un equipo como la U me venga a buscar

El uruguayo Octavio Rivero, delantero en Barcelona de Guayaquil, abordó el interés de Universidad de Chile y se manifestó orgulloso, remarcando el historial de equipos grandes en donde ha jugado en su carrera.

"Tengo un año y medio más de contrato con Barcelona. Mi representante me comentó de la posibilidad de la U de Chile. Volver a Chile es algo que me gustaría en algún momento. Es un orgullo que un equipo como la U me venga a buscar", declaró en Radio 890 Sports de Uruguay.

El ariete además remarcó que "haber jugado en Nacional y que me haya venido a buscar Peñarol, jugar en Colo Colo y que ahora venga la U de Chile, significa que las cosas las estoy haciendo bien. Me llena de orgullo. Que se de lo que tenga que darse".

Rivero, de 32 años, tuvo un paso por Colo Colo entre 2016 y 2018; y después de un paso por el fútbol mexicano y en Nacional de Montevideo, volvió al fútbol chileno, jugando en La Calera en 2021 y en Unión Española en 2022, aunque se vio afectado por las lesiones.

Sin embargo, en 2024 recuperó su nivel, brillando con Defensor Sporting en el primer semestre, y con Barcelona de Guayaquil en la segunda parte del año.

Además, en Universidad de Chile están considerando fichar a un lateral izquierdo, debido a la lesión que afectó a José Castro durante el inicio de la pretemporada. Y el nombre que tomó fuerza en las últimas horas es el de Nicolás Díaz, defensa de 25 años quien juega en Xolos de Tijuana, y quien tiene contrato hasta el final de la próxima temporada con el equipo mexicano.