Pablo Milad comprometió "ayuda" para que Charles Aránguiz use la camiseta 20 en la U

El presidente de Azul Azul, Michael Clark, contó que el timonel de la ANFP, Pablo Milad, comprometió su ayuda para que el volante de Universidad de Chile Charles Aránguiz utilice la camiseta número 20 en su regreso al fútbol chileno.

"Todos queremos que Charles use la camiseta 20, lamentablemente las bases del campeonato dicen otra cosa. Como club estamos haciendo las gestiones ante la ANFP para que pueda ocuparla", comentó el dirigente de los "laicos".

"Hoy tenemos el compromiso del presidente de la ANFP de ayudarnos a empujar esa agenda, hoy los jugadores de la Generación Dorada debiesen tener alguna excepción y usar los números que históricamente han ocupado", siguió Clark.

En ese sentido, apuntó que "confío en el liderazgo de la gente de la ANFP, de Pablo, entiendo que pasa por una decisión que toma el Consejo y me cuesta pensar que alguien se va a oponer a una idea tan linda como esta. Seguramente para el sábado no la va a poder ocupar, pero para el próximo Consejo estoy confiado que se pueda aprobar la excepción y veamos a Charles con el número 20".

También, el mandamás de los estudiantiles defendió la "política comunicacional profesional" que tiene el club.

"En una época de este club todo se filtraba, eso le hizo mucho daño al club, entiendo que la prensa y a los hinchas puede no gustar esta política, pero trabajamos con la boca cerrada. Lo comunicamos cuando hay cosas que comunicar. No tengo por qué hacerme cargo de trascendidos, cahuines y cosas que se dicen que no son ciertas. Prefiero enfocarme en trabajar", completó.