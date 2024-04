Piero Maza por jugada de Marcelo Díaz: Era una mano clara, no sancionable

El juez Piero Maza explicó las razones por las que consideró que no era sancionable como penal la mano que cometió el jugador de Universidad de Chile Marcelo Díaz en el partido contra Huachipato, en una acción que generó mucho debate.

"Es una jugada que no es fácil, bastante difícil en la rapidez del juego. Fue de milésimas de segundos, pero por el ángulo que tenía y la cercanía en el momento que veo la situación, no me parece a priori", expresó.

"Veo que la pelota va tocada por Marcelo Díaz y rápidamente hay una mano. Me quedo con el feeling de la primera sensación, que Díaz juega el balón, y lo demás es un rebote rápido. Viendo la jugada después, y con consideraciones técnicas que es lo que siempre defendemos (...) me doy cuenta que era una mano, clara, no sancionable por consideración técnica", sostuvo en conversación con ESPN.

"Es una mano muy clara, entonces generalmente es difícil explicar con consideraciones técnicas de por qué no sancionamos. Partimos de la base que Díaz es quien juega el balón y eso da la consideración madre a esto. Es él quien juega el balón, va siempre con el brazo en la misma posición", siguió.

Para explicar cómo se define cuando una mano es "natural" o "antinatural" expresó que "cada jugada tiene su contexto. Eso hace sabroso el ingrediente que cada contexto cambia. Cada situación tiene un contexto. Antinatural es que los jugadores vayan con los brazos atrás, no es parte de la mecánica cubrirse por miedo que el balón le pegue en un codo... por lo mismo estamos trabajando, vemos videos y situaciones para mejorar el análisis".

"No me parece extraño que cause debate, es una mano muy clara, pero por consideraciones no es sancionable. Nunca tuve dudas que no era penal", agregó.

"Lo vi con más detalle, veo que Díaz claramente juega el balón, que es un balón rápido, que es rebotado, pero claro, la interpretación de la cabina del VAR es una y la que veo yo es otra", cerró.

"El principal error que cometemos los árbitros es cuando no ocupamos las consideraciones, que están en el reglamento. Cuando no las ocupamos, perdemos todos. La cabina VAR analizó la situación, un brazo abierto, en manera antinatural, pero cuando voy a la cabina no dejo de lado la consideración, que Díaz juega el balón", argumentó.

Finalmente, Universidad de Chile ganó 4-0 ante Huachipato.