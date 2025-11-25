Síguenos:
Problemas en la banda derecha de la U: Hormazábal y Guerrero serán bajas para el duelo con Coquimbo

Publicado:
Tras el triunfo por 1-0 de Universidad de Chile sobre O'Higgins en la fecha 28 de la Liga de Primera, se confirmó que Fabián Hormazábal y Maximiliano Guerrero sufrieron un desgarro que no les permitió terminar el partido. De este modo, el DT Gustavo Alvarez se las deberá ingeniar para encontrar reemplazantes por la banda derecha del equipo azul para el duelo del martes 2 de diciembre contra Coquimbo.

