Referente histórico de la U dejó recado a Álvarez: El que no quiera estar, que se vaya

Víctor Hugo Castañeda, exjugador de Universidad de Chile y otrora técnico del elenco azul, tuvo palabras para la posibilidad de que Gustavo Álvarez deje la banca del conjunto estudiantil ante una tentadora oferta de parte de la selección de Perú.

"Él es muy estratégico en sus comentarios, siempre deja algo y hace rato viene pasando el mensaje de que podría irse", dijo el exseleccionado chileno a El Mercurio.

"Pienso que los contratos son para respetarlos y si no se da, llegarán a un acuerdo. La U es un club demasiado grande y el que no quiera estar, que se vaya", añadió.

Recordar que en la edición de ayer domingo, el citado diario adelantó que la Federación Peruana está dispuesta a pagar la cláusula de salida de Álvarez, quien termina contrato con la U a fines de 2026.