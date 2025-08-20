Reportan que más de 300 hinchas de la U fueron detenidos por violentos incidentes en estadio de Independiente

En una trágica noche marcada por la violencia, según la prensa argentina se registraron más de 300 fanáticos nacionales detenidos por los incidentes en el partido de Independiente y Universidad de Chile por Copa Sudamericana.

En primera instancia se apuntaron alrededor de 90 personas arrestadas, pero posteriormente el canal trasandino TyC Sports elevó la cifra por encima de los tres centenares.

Los fanáticos chilenos, que desalojaron en medio de encerrona, tanto fuera como dentro del estadio, fueron interceptados por la Policía bonaerense y puestos boca abajo en la calle, prácticamente apilados uno encima de otro y separados entre hombres y mujeres.

- Las imágenes se difundieron rápidamente: