Sepúlveda y el plantel de la U: En todas las posiciones hay competencia y eso nos hace crecer

El volante Matías Sepúlveda se refirió a los desafíos venideros de Universidad de Chile y afirmó que el plantel está bien conformado, tomando en cuenta que existe una linda disputa en todos los puestos.

"Me siento cómodo, el profe nos deja claras las tareas y eso me facilita jugar en las posiciones que me toque. No me complica jugar por la banda. Como trabaja el profe, en la posición que me toque, se me hace fácil", dijo en lo que se relaciona con su rol en el elenco azul.

En Copa Chile anotó ante Deportes Recoleta y apuntó sobre ello que "estoy feliz por el gol, por aportar al equipo. El plantel está bueno, en todas las posiciones hay competencia, y eso nos hace crecer. Mientras haya buenos jugadores habrá buena competencia, eso hará crecer al grupo para los objetivos que tengamos este año".

"El grupo está muy fuerte, la competencia interna hace que tengamos esa confianza y competitividad para cada partido. Nuestro fuerte lo sabemos, el equipo tiene la base del año pasado y los refuerzos llegaron a aportar, a hacer la competencia más fuerte para lo mejor de cada uno", indicó.

"Clasificar a la Libertadores era uno de los objetivos. Es motivante jugar la Libertadores con un equipo tan grande como la U, aspiramos a lo más alto e ir partido a partido, hacer una buena Copa Libertadores es uno de ellos, ahora estamos pensando en Magallanes, como dijimos el año pasado, vamos partido partido, pensar a futuro no nos sirve", dijo.

En lo que se relaciona con la Supercopa, que se jugará a mitad de año, explicó que "falta mucho para esa fecha, el proceso está pensado en Magallanes, pensar en ese partido no viene al tema, obviamente está en mente, en los planes, porque se tiene que jugar, pero ahora estamos pensando en Magallanes".

Sobre Lucas Di Yorio, que se acerca a la U, postuló que "todos los refuerzos vienen a aportar, vi algunos partidos cuando estuvo en Everton, perdí su rastro, pero sé que es un muy buen jugador y nos va a aportar mucho al plantel".