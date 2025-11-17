Sorpresa para la U: Huracán puso el freno en la compra de Emmanuel Ojeda
El "Globo" aplazó su decisión sobre el volante.
Un vuelco vivió la venta de Emmanuel Ojeda, perteneciente a Universidad de Chile, a Huracán de Argentina, pues los trasandinos sacaron el pie del acelerador y dejaron la operación en veremos.
Como informamos en Cooperativa Deportes PM, tras conocerse que el "Globo" iba a ejecutar la opción de compra por el volante, la dirigencia optó por dejar todo en pausa.
En Huracán cambiaron de opinión y tomarán la decisión final en diciembre, mientras la postura del jugador es mantenerse en Argentina al ser titular, a diferencia de las menores oportunidades que vio en la U.
Tanto el propio jugador como su representante harán lo posible para que se concrete la venta, en un monto cercano a los 700.000 dólares.
Otro jugador azul a préstamo que tuvo novedades es Luciano Pons, quien junto a Atlético Bucaramanga desean dejar la carta del trasandino en manos del elenco colombiano.
Desde la prensa colombiana aseguraron que el delantero le comentó a la U su deseo de seguir en el elenco auriverde. Desde el Centro Deportivo Azul no pondrían mayores trabas para dejar partir al jugador, aunque aún resta cerrar las conversaciones.