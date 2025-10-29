Tribunal citó a Lucas Assadi por denuncia de U. Católica

El Tribunal de Disciplina de la ANFP citó a declarar al jugador de Universidad de Chile Lucas Assadi tras una denuncia presentada por Universidad Católica.

La acción se originó por un escupitajo que el futbolista lanzó en el último clásico universitario que concluyó con victoria 1-0 para los "cruzados".

El jugador deberá presentarse telemáticamente en la audiencia del próximo martes 4 de noviembre.

La denuncia de Universidad Católica se transformó en la pieza clave del proceso, ya que el árbitro del encuentro, Juan Lara, omitió el incidente en su informe oficial.

El club "cruzado" fundamentó su acusación en el código de penalidades, que sanciona la acción de escupir a un rival o al público con una suspensión que puede variar entre seis y quince partidos.

Según la resolución adoptada en la audiencia n° 39 del 28 de octubre de 2025, el tribunal no solo citó a Assadi. En la misma jornada, el organismo también convocó a la propia institución Universidad Católica para responder a una denuncia del árbitro.