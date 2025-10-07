Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago22.4°
Humedad32%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

U. de Chile apeló ante la Conmebol para rebajar su castigo

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Los azules presentaron sus últimos alegatos contra la sanción por los incidentes en Avellaneda.

U. de Chile apeló ante la Conmebol para rebajar su castigo
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Universidad de Chile apeló en la manaña de este martes ante Conmebol y entregó sus últimos alegatos para poder rebajar parte del castigo por los incidentes ocurridos en la Copa Sudamericana, en el partido contra Independiente en Avellaneda.

Según información de Cooperativa Deportes, la U apeló para rebajar la sanción a los partidos sin público en condición de local, argumentando que no tuvieron irregularidades y siempre cumplieron con todas las medidas de seguridad en los cinco duelos disputados en el Estadio Nacional este año.

Esos cinco partidos fueron los tres de fase grupal en la Copa Libertadores (Carabobo, Estudiantes y Botafogo), y los choques con Guaraní e Independiente en la Sudamericana.

El castigo de Conmebol a la U, por los incidentes en Avellaneda, fue de 14 partidos sin hinchas: Siete en condición de local y siete como visitante; y los azules ya cumplieron dos, en la llave de cuartos de final de la Sudamericana ante Alianza Lima (en Perú y en Coquimbo).

El próximo desafío de la U en el torneo de Conmebol será ante Lanús, en la ida de semifinales, el jueves 23 de octubre, a las 19:00 horas (22:00 GMT), en un recinto aún por confirmar en Chile.

La revancha, en tanto, será en Argentina, una semana después, el 30 de octubre, en el Estadio Ciudad de Lanús. 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada