U. de Chile apeló ante la Conmebol para rebajar su castigo

Universidad de Chile apeló en la manaña de este martes ante Conmebol y entregó sus últimos alegatos para poder rebajar parte del castigo por los incidentes ocurridos en la Copa Sudamericana, en el partido contra Independiente en Avellaneda.

Según información de Cooperativa Deportes, la U apeló para rebajar la sanción a los partidos sin público en condición de local, argumentando que no tuvieron irregularidades y siempre cumplieron con todas las medidas de seguridad en los cinco duelos disputados en el Estadio Nacional este año.

Esos cinco partidos fueron los tres de fase grupal en la Copa Libertadores (Carabobo, Estudiantes y Botafogo), y los choques con Guaraní e Independiente en la Sudamericana.

El castigo de Conmebol a la U, por los incidentes en Avellaneda, fue de 14 partidos sin hinchas: Siete en condición de local y siete como visitante; y los azules ya cumplieron dos, en la llave de cuartos de final de la Sudamericana ante Alianza Lima (en Perú y en Coquimbo).

El próximo desafío de la U en el torneo de Conmebol será ante Lanús, en la ida de semifinales, el jueves 23 de octubre, a las 19:00 horas (22:00 GMT), en un recinto aún por confirmar en Chile.

La revancha, en tanto, será en Argentina, una semana después, el 30 de octubre, en el Estadio Ciudad de Lanús.