Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

U. de Chile enfrenta la revancha ante Lanús en Copa Sudamericana

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Sigue los detalles del compromiso en Cooperativa.cl.

U. de Chile enfrenta la revancha ante Lanús en Copa Sudamericana
Tras empatar 2-2 en la ida, Universidad de Chile viajó hasta Buenos Aires para enfrentar a Lanús por la semifinal de Copa Sudamericana con la misión de instalarse en una nueva final internacional.

- Síguelo en Cooperativa.cl.:

Lanús vs. Universidad de Chile. 19:00 horas. Estadio Ciudad de Lanús. Sigue el partido en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

