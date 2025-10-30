U. de Chile enfrenta la revancha ante Lanús en Copa Sudamericana
Sigue los detalles del compromiso en Cooperativa.cl.
Tras empatar 2-2 en la ida, Universidad de Chile viajó hasta Buenos Aires para enfrentar a Lanús por la semifinal de Copa Sudamericana con la misión de instalarse en una nueva final internacional.
- Síguelo en Cooperativa.cl.:
Lanús vs. Universidad de Chile. 19:00 horas. Estadio Ciudad de Lanús. Sigue el partido en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.
10:42 - | Con Lucas Assadi incluido: La citación de Universidad de Chile para el partido
10:35 - | El equipo que trabajó Gustavo Alvarez durante la semana
[Fotos] La formación de la U para la revancha con Lanús por semifinales de la Sudamericana #Cooperativa90 https://t.co/jACiE8fbv5 pic.twitter.com/SBBwqznpjA— Cooperativa (@Cooperativa) October 29, 2025
10:34 - | La previa del compromiso
[PREVIA] La U busca dar el golpe ante Lanús en Argentina para acceder a la final de la #Sudamericana #Cooperativa90 https://t.co/jPVrCH2b14— Cooperativa (@Cooperativa) October 30, 2025
10:33 - | Revisa dónde ver el compromiso
¿Cuándo y dónde ver la revancha entre la U y Lanús por Copa Sudamericana? #Cooperativa90 https://t.co/D15O5mcCPn pic.twitter.com/nuyoc68nAb— Cooperativa (@Cooperativa) October 30, 2025