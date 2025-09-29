Universidad de Chile apelará a la amarilla que le costó la expulsión a Hormázabal

Universidad de Chile decidió apelar la tarjeta amarilla que le costó la expulsión a Fabián Hormázabal en el empate 1-1 de los azules ante Deportes La Serena ayer domingo en duelo pendiente de la Liga de Primera.

El futbolista vio la roja luego de ganarse una segunda amonestación tras una presenta falta sobre un jugador granate.

En las imágenes se establece que no hubo contacto por lo que no correspondía la amarilla de parte del árbitro Mathias Riquelme, ante lo cual y de acuerdo a información de Cooperativa Deportes, el cuadro azul decidió actuar para borrar la amonestación.

Aclarar que por ser expulsión por doble amarilla no correspondía el uso del VAR por parte del juez del partido.