Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago26.6°
Humedad24%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Universidad de Chile ejecutará la opción de compra de Javier Altamirano

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los azules decidieron apostar por el volante para el próximo año.

Universidad de Chile ejecutará la opción de compra de Javier Altamirano
 Photosport
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Gracias a su buena temporada, Universidad de Chile decidió que hará efectiva la opción de compra de Javier Altamirano, pieza importante del equipo que actualmente está en condición de préstamo desde Estudiantes de La Plata.

Como informamos en Cooperativa Deportes, la dirigencia del "Romántico Viajero" y el cuerpo técnico están conformes con el rendimiento del jugador y ven con buenos ojos adquirir su ficha.

Con la postura ya fijada por la dirigencia, la U tendrá que pagar aproximadamente un millón y medio de dólares a Estudiantes para que el mediocampista continúe vistiendo la camiseta azul.

Por otro lado está el caso de Lucas Di Yorio, con un escenario complejo por su alto costo, pues el cuadro laico no está dispuesto a pagar los dos millones de dólares por su carta.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada