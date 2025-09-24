Universidad de Chile ejecutará la opción de compra de Javier Altamirano

Gracias a su buena temporada, Universidad de Chile decidió que hará efectiva la opción de compra de Javier Altamirano, pieza importante del equipo que actualmente está en condición de préstamo desde Estudiantes de La Plata.

Como informamos en Cooperativa Deportes, la dirigencia del "Romántico Viajero" y el cuerpo técnico están conformes con el rendimiento del jugador y ven con buenos ojos adquirir su ficha.

Con la postura ya fijada por la dirigencia, la U tendrá que pagar aproximadamente un millón y medio de dólares a Estudiantes para que el mediocampista continúe vistiendo la camiseta azul.

Por otro lado está el caso de Lucas Di Yorio, con un escenario complejo por su alto costo, pues el cuadro laico no está dispuesto a pagar los dos millones de dólares por su carta.