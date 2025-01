Tomás González apuesta por su retorno: Físicamente me siento súper bien

El mejor gimnasta chileno de la historia, Tomás González, dejó ver su intención de volver a la actividad luego de una despedida opacada por la pandemia del covid que marcó su paso por los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Siento que Tokio fue como excepcional, por todo el tema del covid. Fue un poquito incómodo, por así decirlo, competir en esas circunstancias, y todavía le doy vueltas al tema de poder despedirme de las competencias, pero ya como en una atmósfera más normal", explicó el deportista en diálogo con Las Últimas Noticias.

"Cumplo 40 años en noviembre, pero sigo entrenando. Obviamente en menor volumen porque lo hago para mantener en forma, pero me he dado cuenta que físicamente me siento súper bien, las lesiones no me han molestado porque tampoco entreno con la intensidad de antes", añadió antes de explicar su idea de retorno.

"Quizás vuelva para algunas fechas de las Copas del Mundo, ahí tengo que empezar a darle vueltas porque el ambiente de la gimnasia en Chiles complejo. Habrá gente que me va a hacer la vida imposible, por así decirlo. Entonces, tengo que ver a quién anota la Federación y luego ver si estoy dispuesto a aguante el tema del ambiente, porque a muchos no les va a gustar", expresó.

Dijo que así sería una "despedida más real, más definitiva, porque Tokio fue bien complejo para todos. Allá la situación fue muy distinta. Al no poder entrenar la cantidad de horas necesarias provocaba una impotencia porque en Chile nos tenía muy limitados".

González abordó las medallas olímpicas ganadas por Francisca Crovetto y Yasmani Acosta: "Un orgullo máximo, porque uno sabe lo difícil, lo casi imposible que es ganar una. Yo estuve rozando las medallas, pero lograr una, del color que sea, es inimaginable. Siendo chileno es algo único, y me siento súper orgulloso de que ellos estén llevando la bandera de nuestro país a lo más alto", dijo.

Recordar que González ostenta en su palmarés un oro, tres plata y dos bronces en Juegos Panamericanos; y nueve doradas, cuatro plateadas y siete bronceadas en Copas del Mundo, entre otros muchos logros.