Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago25.9°
Humedad24%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ministro Pizarro: El Mundial de Ciclismo de Pista es para seguir preparando lo que venga

Publicado: | Fuente: Cooperativa Deportes
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Jaime Pizarro, Ministro del Deporte, conversó en exclusiva con Cooperativa Deportes para hacer un balance de la exitosa racha de eventos deportivos internacionales que Chile albergó en el último tiempo. Así mismo, valoró la realización del Mundial de Ciclismo de Pista, destacando la "dimensión de competitividad, de intensidad" y la "capacidad deportiva" que han caracterizado estas citas.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados