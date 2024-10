Ministro Pizarro y el Fútbol Joven: Debe haber una formación adecuada, hay que tener categorías menores

El ministro del Deporte, Jaime Pizarro, conversó con Cooperativa Deportes sobre el desarrollo del balompié nacional y la controversia sobre el Fútbol Joven, además de una mirada a los próximos desafíos del deporte chileno.

"En cualquier disciplina es necesaria la formación, promoción, desarrollo de categorías menores que vayan transitando hacia el alto rendimiento y las etapas más competitivas", señaló desde Paraguay, tras la inauguración de los Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales.

"Es de conocimiento que a nivel sudamericano, lo que hay en competencia son categorías sub 15, sub 16, sub 17 y sub 20. Para que esas categorías puedan estar presentes, efectivamente debe haber una formación adecuada, un nivel de competencia que dé cuenta de esa proyección", sumó.

Ante las versiones que apuntaron a la idea de recortar divisiones en el Fútbol Joven, pese a que el presidente de la ANFP, Pablo Milad, lo descartó en Cooperativa, Pizarro indicó que "hay que analizar bastante bien cuáles son los mecanismos, cómo realizarlos, cómo realizar la optimización del caso".

"Efectivamente, tener clubes participantes y selecciones ―especialmente― requieren del desarrollo y formación deportiva. Para eso hay que tener categorías menores, eso es evidente", complementó.

El camino hacia el Mundial sub 20

El ministro Pizarro además abordó los preparativos de cara a la Copa Mundial sub 20 2025 a realizarse en nuestro país, con un recuento de las obras en marcha para el evento.

"Creo que generar los eventos promueven, no solamente la actividad y un entusiasmo en la región, también entusiasmos muy valiosos respecto al turismo. El Mundial va a tener una presencia en cuatro regiones de nuestro país: La quinta (Valparaíso), Metropolitana, sexta (O'Higgins) y la del Maule", dijo.

"Respecto a hotelería, traslados y las actividades previstas para este evento ya están siendo abordadas, como así también la recepción, tener listas las mesas del aeropuerto, tener las condiciones de acceso y los sectores de entrenamiento para las selecciones", continuó.

"Creo que se ha avanzado bastante bien. Nos va a ser útil la experiencia acumulada en relación a los eventos que han pasado, para aplicarlo directamente a lo que viene el próximo año", repasó, como lo ha hecho anteriormente sobre la postulación a los Juegos Olímpicos 2036.

La autoridad también ratificó el trabajo para la implementación de una cancha híbrida en el Estadio Nacional: "Va a ser una de las sedes importantes, que va a albergar partidos de distintas fases".

"Producto de esas experiencias, y según distintos análisis que hemos hecho, es conveniente (la conversión a césped híbrido) por la carga de partidos y porque en el largo plazo permiten dos aspectos valiosos: Mejor convivencia en la utilización del estadio para otros fines y el uso del agua", finalizó al respecto.