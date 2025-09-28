El mensaje del Presidente Boric a Patricio Toledo: Mi abrazo y mejores deseos en su recuperación

El Presidente Gabriel Boric utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje a Patricio Toledo, exarquero de Universidad Católica que sufrió un paro cardiorrespiratorio este domingo en el Claro Arena, durante el evento "Adiós Capitanes".

"Al Pato Toledo y su familia, mi abrazo y mejores deseos en su recuperación. Lo ocurrido solo nos muestra una cosa: Qué gran familia es la UC", escribió Boric en Instagram.

El Mandatario, quien estuvo este domingo en el Claro Arena, también compartió un registro compartiendo con los históricos jugadores de Cruzados, protagonistas esta jornada en la despedida de Cristián Alvarez, Milován Mirosevic y José Pedro Fuenzalida.

"¡Gran fin de semana para el deporte! Gracias Cruzados por esta histórica despedida a nuestros capitanes", publicó Boric.