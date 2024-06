Camila Caram y su despedida de Las Diablas: Cuesta mucho dejarlo, pero es el momento

Camila Caram, histórica capitana mundialista de la selección chilena femenina de hockey césped, finalizó su ciclo en Las Diablas durante esta jornada luego de conseguir el bronce en la Copa de Naciones.

"Fue un sueño este momento. El último partido fue muy duro, pero logramos meter dos goles que nos dieron el triunfo. El equipo logro mostrar su mejor juego y estamos muy contentas por todo el rendimiento en esta competición", comenzó mencionando en las Tardes Deportivas de Cooperativa Deportes.

"Estoy muy contenta de todo este proceso. Estos dieciocho años he pasado por muchos aprendizajes, altibajos y seguramente he perdido más partidos de los que he ganado. Me cuesta mucho dejarlo, pero creo que es el momento", añadió.

Por último, se refirió a la despedida del entrenador Sergio Vigil diciendo: "Dejó una huella en la parte del equipo y humana, transformando nuestra forma de pensar, demostrando que estamos para llegar a Mundiales y Juegos Olímpicos. La clasificación al Mundial fue un momento especial y fue algo histórico porque lo hicimos en casa".