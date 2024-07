¿Celine Dion regresará a los escenarios en la ceremonia inaugural de París 2024?

Los Juegos Olímpicos de París 2024 tendrán este viernes su ceremonia inaugural y varios medios internacionales aseguraron que la cantante canadiense Celine Dion será una de las estrellas invitadas, una actuación que marcará su regreso a los escenarios.

Según informó Sport de Barcelona, Celine Dion llegó el lunes a la capital francesa y se hospedó en el hotel Royal Monceau, cerca de los Campos Elíseos.

🔴La chanteuse Céline Dion est bien à #Paris, à 3 jours de la cérémonie d’ouverture des #JeuxOlympiques de #Paris2024. De nombreux fans étaient présents devant son hôtel il y a quelques instant. #CelineDion pic.twitter.com/gp4BFKUuQN — Charles Baudry (@CharlesBaudry) July 23, 2024

Fueron sus fanáticos los que publicaron varias imágenes y videos de su paso por las calles parisinas, despertando la especulación sobre una presentación en París 2024, pese a la enfermedad del Síndrome de la Persona Rígida (SPR) que sufre desde hace dos años.

Esta enfermedad obligó a la artista alejarse de los escenarios, ya que sufre fuertes espasmos por este síndrome neurológico.

Celine Dion ya fue parte de una ceremonia inaugural de unos Juegos Olímpicos, cuando cantó "The Power of the Dream" en la apertura de Atlanta 1996.