César Abaroa y Eber Sanhueza disputarán la final C del remo en París 2024

- Revisa el especial de Cooperativa.cl de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Los remeros César Abaroa y Eber Sanhueza remataron en la cuarta posición de su serie de repechaje de Doble scull ligero de los Juegos Olímpicos de París 2024, por lo que se vieron impedidos de avanzar a semifinales.

Los deportistas nacionales completaron el trazado en un tiempo de 6'58"78, a solo seis segundos de la zona de clasificación a semifinales.

Así, este resultado les permite a los nacionales disputar la final C de la especialidad

Los integrantes del Team Chile habían sido cuartos en los heats de clasificación y saldrán a buscar su mejor ubicación posible el próximo miércoles.

¡POR POQUITO! 🥵



Los remeros César Abaroa y Eber Sanhueza quedaron cuartos en su serie de repechaje y no lograron avanzar a las semifinales.



La dupla completó el trazado en 6:58.78 y ahora disputará la final C. ¡Tremendo esfuerzo César y Eber, a no bajar los brazos 💪🏻!… pic.twitter.com/bzMASK1Zjw