Eduardo Cisternas: Algunos me tiraron la mala antes de nadar, pero le di vuelta a la situación

El nadador chileno Eduardo Cisternas ahondó sobre el récord nacional que impuso tras su estreno en París 2024, con palabras de alegría y también dardos para sus detractores, a quienes acusó de desearle un mal rendimiento antes de la competencia.

"Muchas gracias a todos, los que se levantaron (temprano en Chile para verme). Es una marca muy buena que pone a Chile en la historia", señaló a Chilevisión.

"Había un par de personas que me tiraron la mala antes de nadar, pero le di vuelta a la situación y estoy muy contento con mi familia. Muchas gracias a todos", apuntó.

"No puedo entender que cuando uno se está proyectando a los 20 años y con ganas de representar al país, existan algunos que te quieran perjudicar. Ellos sabrán por qué lo hicieron, siempre estuvo ahí la situación. Algunos pensaron que no podía, que no iba a nadar fuerte, que no iba a subir mi tiempo, pero yo simplemente nadé", sumó.

Respecto a su marca, señaló estar "muy feliz, son casi tres segundos de mejora. Es una marca que he trabajado por ella, he pasado por varios entrenadores, todos me han enseñado cosas valiosas para este momento. No sé ni cómo explicarlo".

Por otro lado, Cisternas envió otro mensaje de agradecimiento y expresó que "los años de trabajo dieron frutos" y que "esto sólo es el comienzo, volveremos más fuertes".