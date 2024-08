Estados Unidos desafiará a Brasil en los cuartos de final del baloncesto olímpico

- Revisa el especial de Cooperativa.cl de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Estados Unidos, que busca un quinto oro seguido, se enfrentará a Brasil; y Alemania, actual campeona del mundo -y segunda mejor primera-, hará lo propio con Grecia, el próximo martes, en los cuartos de final del torneo olímpico masculino de baloncesto de los Juegos de París 2024.

Los otros dos partidos de cuartos enfrentarán a Serbia con Australia; y a Canadá -tercera mejor primera- con la anfitriona, Francia.

El sorteo, que tuvo lugar al final de la jornada de este sábado en el Pierre Mauroy determinó que el ganador del Estados Unidos-Brasil jugará una semifinal contra el vencedor del Serbia-Australia; mientras que la otra semifinal, también el próximo jueves, medirá al ganador del Alemania-Grecia con el del Francia-Canadá.

El torneo masculino, que jugó su fase grupal en Lille, ahora se traslada a París, donde se jugará se disputará el resto del evento, comenzando este martes y finalizando el próximo sábado.

