Grant Holloway se impuso con el oro en los 110 metros vallas de París 2024

El estadounidense Grant Holloway celebró en París 2024 tras ganar la medalla de oro en la final masculina de 110 metros vallas, sobre la pista atlética del Stade de France.

Grant se coronó con un tiempo de 12 segundos y 99 centésimas, a ocho centésimas del récord olímpico que impuso el chino Liu Xiang en Atenas 2004 (12.91).

La carrera definitoria en París tuvo una estrecha definición por el segundo lugar. El también estadounidense Daniel Roberts ganó la plata con 13.09, apenas 85 milésimas por delante del jamaicano Rasheed Broadbell, quien cerró el podio y marcó su mejor crono de la temporada.

La tabla de tiempos en la final se completó con el español Enrique Llopis (13.20), el japonés Muratake Rachid (13.21), el norteamericano Freddie Crittenden (13.32) y los jamaicanos Orlando Bennet (13.34) y Hansle Parchment (13.39).

🔔 Grant Holloway rings the bell at Stade de France!!

The American is the Olympic champion in the 110m hurdles, continuing Team USA’s incredible streak tonight 🥇🇺🇸

🔔 Grant Holloway sonne la cloche au Stade de France !!

L'américain est champion Olympique du 110m haies et… pic.twitter.com/t2SCc47FWl