Kristel Köbrich: Sabemos lo que significan los Juegos Olímpicos, queremos seguir arriba

La histórica nadadora nacional Kristel Köbrich conversó con Cooperativa Deportes sobre su venidera presencia en París 2024, sus sextos Juegos Olímpicos, y resaltó el valor de estar en una nueva edición del megaevento.

"Ha sido distinta esta clasificación, todo se ha modificado. He tenido un año bien cargado, de invierno a invierno, con un Mundial, Panamericanos... Estuve complicada físicamente y tuve que parar. Ahí se me atrasaron un poco las fechas de clasificación", señaló.

"Yo quería que fuese otra la marca, pero estamos muy contentos. Sabemos lo que significan los Juegos Olímpicos. El trabajo está siendo duro y fuerte. Queremos seguir estando arriba", sumó.

Sobre sus aspiraciones para la cita de los anillos, señaló que "no estoy en un momento para ver qué pasa. Son unos Juegos Olímpicos, nunca hemos tratado sólo de disfrutar. Es competencia, tenemos un foco a lo que vamos.

"Para el turisteo hay otras instancias y no es lo mío. Eso no quiere decir que no pueda estar en un balance, pero creo que cada uno se pone más viejo toma nuevos valores", agregó la nacional de 38 años.

"Estoy muy consciente y quiero estar de la misma manera para estos Juegos Olímpicos; seguir estando en el tope. No ha sido fácil mantenerse y eso es uno de los challenge más complicado que me ha tocado. Más allá de un trabajo, es una lección", continuó la nacional.

Pese a las implicaciones de estar fuera de casa y el estilo de vida personal, Kristel indicó que "todavía elijo el alto rendimiento, sé lo que significa, pero sigue siendo algo prioritario. Obviamente, siempre queremos estar en conversación con las rivales".

"En el 2004 (Juegos de Atenas) para mí todo era nuevo; la Villa Olímpica gigante, las instalaciones hermosas. Yo lo recuerdo, pero después vino Beijing, Londres, Río, Tokio que fue distinto en la pandemia. Cada uno de los Juegos han sido distintos y tenido su qué", repasó de cara a su sexta participación seguida.

Kristel Köbrich competirá en los 1.500 metros libres femenino el martes 30 de julio a las 05:00 horas de Chile.