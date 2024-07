First gold medal of the #Paris2024 Games %uD83E%uDD47

China takes the Gold in the 10m Air Rifle Mixed Team event. To be honest, we're a bit emotional %uD83E%uDD79

Première médaille d'or des Jeux de Paris 2024 %uD83E%uDD47

La Chine remporte l'or dans l'épreuve de tir à la carabine à air comprimé 10m par%u2026 pic.twitter.com/HbyMl4KNVN