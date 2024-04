LeBron, Curry y Durant encabezarán el equipo de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos

LeBron James, Stephen Curry y Kevin Durant liderarán a la todopoderosa selección masculina de baloncesto de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos de París 2024.



La cadena ESPN y el portal The Athletic adelantaron este lunes once de los doce jugadores que formarán parte del combinado de barras y estrellas para esta cita olímpica.



Así, además de LeBron (Los Angeles Lakers), Curry (Golden State Warriors) y Durant (Phoenix Suns) también estarán en la capital francesa Anthony Davis (Lakers), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Devin Booker (Suns), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Jayson Tatum (Boston Celtics), Jrue Holiday (Celtics), Bam Adebayo (Miami Heat) y Tyrese Haliburton (Indiana Pacers).



De este modo, la impresionante selección que entrena Steve Kerr (Warriors) tiene todavía un hueco libre por llenar para completar los doce puestos del equipo.



Según The Athletic, Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers) es el principal candidato para ese duodécimo puesto. También se contempla a Paul George (Clippers), Paolo Banchero (Orlando Magic), Mikal Bridges (Brooklyn Nets) y Jalen Brunson (New York Knicks)



Durant es junto a Carmelo Anthony el único jugador que ha ganado tres oros olímpicos. En cambio, Curry nunca ha competido en unos juegos.



Por su parte, LeBron se llevó el bronce en 2004, ganó el oro en 2008 y 2012 y no acudió a las citas de 2016 y 2020.



Desde el 'Dream Team' de 1992, EE.UU. ha conquistado el oro en todos los JJ.OO., incluyendo el de 2008 con el 'Redeem Team', excepto en Atenas 2004, cuando se impuso una histórica e inolvidable selección de Argentina.



Estados Unidos viene de fracasar en el Mundial de 2023, donde quedó en cuarta posición.