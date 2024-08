Madre de Simone Biles reapareció tras abandonarla a los 6 años: "Sólo le pediría que me perdone"

La gimnasta estadounidense Simone Biles, una de las grandes animadoras en París 2024, revivió uno de sus episodios más dolorosos en su vida cuando su madre biológica reapareció con deseos de redención tras abandonarla a los 6 años.

En una entrevista exclusiva que tuvo con el medio británico Daily Mail, Shanon Biles aseguró que la adicción a las drogas la llevó a separarse de sus hijos a una temprana edad, dejando a la atleta bajo el cuidado de sus abuelos.

"Fue difícil renunciar a mis hijos, pero tenía que hacer lo que tenía que hacer. No pude cuidar de ellos. Todavía consumía y Ronald (padre de Shanon y abuelo de Simone) no quería que yo entrara y saliera de sus vidas cuando no estaba bien", reveló.

Tras esto, expresó: "Me gustaría hacer las paces con Simone personalmente; sólo estoy esperándola a ella y a Adria (su hermana menor), con quien hablo más. Sólo le pediría que me perdone ¿Podemos seguir adelante? No me juzgues por mi pasado. Sigamos adelante".

"Estoy esperando la oportunidad, aguardo a que ella (Simone) pueda venir a mí. Sentémonos. Sólo tengo que tener paciencia", cerró Shanon en su conversación con el portal británico.