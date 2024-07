Mascherano contó que Argentina sufrió robo en el entrenamiento y comentó escándalo en París 2024

En una jornada insólita en el fútbol de los Juegos Olímpicos, el entrenador Javier Mascherano criticó la polémica situación que se vivió en el cruce entre las selecciones sub 23 de Argentina y Marruecos en el Estadio "Geoffroy Guichard".

"El partido se suspendió por la seguridad, en ningún momento nos hablaron de la revisión. De hecho, la página oficial lo puso 2-2. A la hora después no teníamos ninguna novedad y empezamos a notar cosas raras. El árbitro no vino nunca, no nos dio explicaciones", comenzó mencionando el seleccionador.

Seguido a ello el "Jefecito" denunció: "Ayer (martes) entraron al entrenamiento y nos robaron. A Thiago Almada le faltó un reloj, anillos; en un entrenamiento en los Juegos Olímpicos. No quisimos decir nada, pero ya está. Creo que no sirve de nada".

"No pretendemos que nos beneficien ni mucho menos, pero tampoco tomarnos el pelo. Acá, obviamente, exime a Marruecos. Lo que no exime es lo que pasó dentro de la cancha que fue un escándalo", complementó.

Finalmente, Mascherano cerró reclamando que: "No es un torneo de barrio, son los Juegos Olímpicos. ¿Cómo van a parar siete veces el partido en el segundo tiempo porque entra alguien a la cancha? A la segunda o tercera vez tienes que tomar una decisión".