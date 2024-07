Mollie O'Callaghan ganó el oro en 200 metros libres con nuevo récord olímpico

- Revisa el especial de Cooperativa.cl de los Juegos Olímpicos de París 2024.

La australiana Mollie O'Callaghan brilló en París 2024 con la conquista del oro y el registro de un nuevo récord olímpico en la prueba femenina de 200 metros libres.

La natación, que se desarrolla en La Defense Arena, cerró la jornada de este lunes con la definición que coronó a la oriunda de Logan City con un tiempo de 1:53.27.

Aquella marca batió el 1:53.50 impuesto en Tokio 2020 por su compatriota Ariarne Titmus, quien en la presente edición se quedó con la plata con 1:53.81. El podio culminó con Siobhan Haughey, de Hong Kong (1:54.55).

Así, O'Callaghan celebró su segunda presea dorada en París, luego de ganar en el relevo 4x100 libre junto a Shayna Jack, Emma McKeon y Meg Harris. Además, siginificó el quinto oro de una Australia que terminó la jornada en el cuarto puesto del medallero.

