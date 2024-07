Nadadora paraguaya anunció su retiro a los 20 años tras competir en París 2024

- Revisa el especial de Cooperativa.cl de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Tras acabar sexta en su serie de 100 metros mariposa de París 2024, la paraguaya Luana Alonso comunicó su retiro de la natación a los 20 años, culminando su carrera con dos participaciones olímpicas.

"No me fue como yo quería, lastimosamente. Estoy muy sentimental, porque fue mi última carrera, ya me retiro de la natación", indicó a Claro Sports luego de un tiempo de 1:03.09 que le valió el puesto 29 de la tabla general.

"Fueron 18 años en la natación. Son tantos sentimientos, pero tomé la decisión de dejarlo. Estoy feliz de que mi última carrera fuera acá en los Juegos Olímpicos", sumó.

"Tal vez no me fue como yo quería, le pido disculpas a Paraguay de corazón, pero hice lo que pude, a pesar de varias cosas que me pasaron antes", agregó.

Alonso, radicada en Texas, ahondó sobre el motivo para alejarse de las aguas: "Voy a irme a estudiar a Estados Unidos, voy a seguir mi carrera de Ciencias Políticas y, por qué no, ser ministra de Deporte algún día. Yo como deportista sé lo que enfrentamos y quiero ayudar a impulsar el deporte.

¡UN MOMENTO QUE NUNCA OLVIDARÁ! ❤️🥲



"Luchen por sus sueños. No importa lo que pase, siempre manténganse firmes en sus creencias", fue su mensaje para los seguidores. Además, utilizó sus redes sociales para aclarar que su retiro ya estaba decidido, independiente de su resultado en París.