Nicolás Jarry: Me tengo que quedar con lo positivo

El chileno Nicolás Jarry fue eliminado de los Juegos Olímpicos en la modalidad del tenis individual a manos del australiano Alexei Popyrin y tras su derrota apuntó que debe sacar un aprendizaje de la experiencia en París.

"Perder y no estar bien es muy duro. No digo que sea cruel esto que me pasa, pero sí es un desafío muy difícil. Sé que voy a salir más fuerte y con mucho aprendizaje", apuntó al sitio oficial de la Federación Internacional de Tenis.

"Siento como que la pelota se me desenfoca", agregó en relación a su malestar, aunque sostuvo que pese a la caída "hay que seguir dándole, intentándolo. Hoy casi lo pongo en aprietos y es de lo mejor que jugué esta semana".

"Me tengo que quedar con eso, con lo positivo. Con lo que falta no puedo hacer nada. Debo ir día a día. Tuve buena toma de decisiones, que es lo que hoy puedo hacer", añadió.

En ese sentido comentó que "la peleé hasta el final. Hubiera sido rico haber ido a un tercer set, a ver qué podría haber sucedido. Me habría encantado eso".

Sobre los Juegos, expresó que "es hermoso, es diferente, es entretenido. Ver cómo se preparan los atletas, se aprende mucho. Todos somos muy diferentes. Tuve la suerte de llevar la bandera y eso será inolvidable. Hay muchas cosas positivas y tengo que quedarme con ellas".