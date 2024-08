Niemann y la segunda jornada en París: Fue positivo a pesar de las adversidades

Este viernes se disputó la segunda jornada de golf en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde ni Joaquín Niemann ni Guillermo Pereira lograron repetir su actuación del día anterior.

En particular el talagantino estuvo lejos de igualar su auspicio debut y bajó hasta el noveno lugar de la tabla general con un total de 136 golpes (seis bajo el par), quedando a seis impactos de los líderes.

Concluido su recorrido, el chileno comentó que "el resultado no es el mismo, pero para mí fue un día positivo a pesar de las adversidades durante el comienzo de la vuelta".

En la misma línea, "Joaking" reconoció que "si hubiera estado fino, sé que hubiera estado peleando quizás el primer lugar después de dos días, pero por eso se juega en cuatro días y queda mucho por delante".

Por último, Niemann aseguró que "lo que me llevo hoy día son las sensaciones durante la mitad y al final de la vuelta, que me fui jugando muy bien. Me voy contento de que estoy jugando un buen golf".

"Mito" Pereira, en tanto, señaló que "Obviamente jugué peor que ayer. Quizás no tan mal como para hacer +5, pero bueno así es el golf, hay que seguir y tratar de dar lo mejor en lo que queda y disfrutar".

Ambos deportistas volverán a competir durante la madrugada de este sábado, en horario por confirmar.